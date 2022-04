Pescadores resgatam vice-prefeito de Igarapé-Miri

O vice-prefeito da cidade de Igarapé-Miri, Marcelo Jonathan Da Silva Correa (Republicanos), ficou à deriva, na tarde do último sábado (16), depois da embarcação em que ele se encontrava apresentar problemas mecânicos, em alto mar, próximo à divisa com Limoeiro do Ajuru.

O político foi resgatado por pescadores mais de 5h depois de pedir socorro. Marcelo Correa estava na companhia do piloto da embarcação. Ele conseguiu avisar aos familiares que o barco se encontrava próximo ao local conhecido como Ponta do Flechal, na divisa de Limoeiro com Igarapé-Miri.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer as buscas, mas a chuva dificultou os trabalhos. Em um áudio que circula nas redes sociais, familiares de Marcelo Correa tranquilizam os amigos informando que o vice-prefeito conseguiu fazer contato novamente, avisando que ele e o piloto da lancha foram resgatados por pescadores da região.

O vice-prefeito avisou que dormiria na localidade. Na manhã deste domingo (17), uma equipe de Resgate foi enviado ao local para resgatar Marcelo Correa. A notícia do desaparecimento do político movimentou a pequena cidade de Limoeiro do Ajuru.

Fonte: Portal Debate, com Roma News