Pesquisa aponta que 74% dos investidores acreditam que Bitcoin é bolha

A maioria dos gestores de fundos pensa que o Bitcoin está em um território de bolha, de acordo com a pesquisa do Bank of America de abril deste ano.

Cerca de 7 em cada 10 investidores não acreditam que o Bitcoin deveria estar em um preço tão alto. Hoje, o criptoativo atingiu seu recorde histórico, sendo negociado a US$ 63.579 em seu ponto mais alto, segundo dados do Coingolive.

