Pesquisa da Prefeitura e Dieese aponta que preço do peixe cai pela segunda vez consecutiva em Belém

O consumidor belenense está pagando mais barato no peixe comercializado nas feiras e mercados municipais de Belém. A pesquisa apresentada nesta quarta-feira, 14, pela Secretaria Municipal de Economia (Secon) e Departamento Intersindical de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), revelou que, no mês de maio, grande parte das espécies de pescado apresentou recuo no valor da venda final.

“A variedade de peixes aqui na Amazônia é tão representativa que o pescado é um dos alimentos mais consumidos pelos paraenses. Essa queda no valor do peixe certamente vai favorecer muitas famílias que consumem o produto”, disse o secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro.

O técnico do Dieese no Pará, Everson Costa, explica que “o recuo na comercialização é reflexo do término da grande parte das espécies que estavam no período de defeso e também devido à diminuição das chuvas, que desfavorecem a pesca durante a cheias das marés”.

Pesquisa

De acordo com o estudo da Secon e Dieese/pa, as quedas mais representativas no valor do pescado, no mês de maio, foram: o Xaréu com recuo de 17,21%; seguido da Pirapema 16,31%; Uritinga 12,77%; Dourada 12,19%; Tambaqui 11,02%; Arraia 10,04%; Pescada Amarela 10%; Peixe Pedra 9,09%; Piramutaba 8,60%; Filhote 6,79%; Surubim 6,17%; Cachorro de Padre 4,57%; Cação 3,87% e a Gurijuba, com queda de 1,99%.

Devido às sucessivas altas anteriores, a Secon e o Dieese observam, ainda, que o valor do pescado comercializado nos cinco primeiros meses do ano (janeiro a maio de 2023), teve alta de preços na maioria das espécies e a grande maioria dos casos com reajustes superiores acima da inflação, calculada em 2,79% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Já no balanço dos últimos doze meses (maio de 2022 a maio de 2023), também houve aumentos de preços, com reajustes superiores à inflação, registrada em 3,74% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Texto: Roberta Corrêa

Fonte: Agência Belém/Foto: Fernando Sette