Pesquisa diz que 80% dos bancos centrais querem usar moedas digitais

Levantamento da Bison Trails mostra que objetivo das moedas digitais para bancos é proteger a soberania monetária

A Bison Trails, startup de blockchain da Coinbase, divulgou pesquisa que aponta que 80% dos bancos centrais do mundo estudam o uso de Moedas Digitais de Banco Central (CBDC), enquanto 40% já realizam provas de conceito.

Os dados constam do relatório “Infraestrutura e desenho de moedas digitais do banco central”, elaborado com objetivo de mergulhar nos diferentes projetos e casos de uso que podem determinar o sucesso da implementação de CBDC, publicado na última quarta-feira (19/5).

