Pesquisa mostra que 22% dos eleitores brasileiros são de direita

Um levantamento realizado com eleitores mostra que há mais brasileiros que se identificam com a direita política, do que com a esquerda.

O estudo intitulado A Cara da Democracia mostra que 22% se identificam como conservadores e 11% se declaram alinhados com a direita política.

Os entrevistados tiveram que marcar sua preferência política em uma escala de 1 a 10, sendo que o 1 simbolizava a esquerda e o 10 a direita. As variações entre esses números mostram alinhamento ao centro.

Os números mostram que eleitores alinhados à direita dobraram nos últimos anos, pois em 2019 apenas 11% se identificam como conservadores.

O movimento progressista cresceu em menor escala, pois naquele ano os eleitores alinhados à esquerda representavam 6%.

A pesquisa foi feita pelo Instituto da Democracia e divulgada pelo jornal O Globo, ouvindo 2.558 eleitores, de forma presencial, em 167 cidades do país. As entrevistas aconteceram entre os dias 22 e 29 de agosto e contou com financiamento do CNPq. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais, ou para menos.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Joedson Alves