Pesquisa mostra que YouTube tem público majoritariamente bolsonarista 

As Eleições de 2022 devem mover grandes meios de comunicação e um dos principais focos dos candidatos são as redes sociais. Uma pesquisa divulgada pelo portal UOL mostrou que, no caso do YouTube, a maior parte do público apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O estudo apontou que existem mais canais bolsonaristas no YouTube, o que também representa uma maior quantidade de vídeos produzidos e audiência, quando comparado com os conteúdos em apoio ao candidato da esquerda: Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O levantamento foi realizado pela pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Internet e Política da PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), Letícia Capone, que também é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A pesquisadora coletou dados entre 8 e 14 de agosto, período anterior ao começo oficial da campanha eleitoral, e os separou entre extrema direita e esquerda. De acordo com ela, o conteúdo foi classificado como extrema direita por conta dos discursos que incluem ataques à democracia, à integridade eleitoral e disseminação de notícias falsas.

Canais

Extrema direita: 256

Esquerda: 104

Vídeos

Extrema direita: 2.942

Esquerda: 1.537

Visualizações

Extrema direita: 88 milhões

Esquerda: 20 milhões

Comentários

Extrema direita: 837 mil

Esquerda: 221 mil

Interações

Extrema direita: 14,7 milhões

Esquerda: 3 milhões

Segundo a pesquisa, os canais bolsonaristas mais assistidos são:

Te atualizei

Nando Moura

Nikolas Ferreira

Rodolfo Delmond

Gustavo Gayer

Daniel Alvarenga

E os mais assistidos entre os apoiadores da esquerda são:

Portal do José

Desmascarando

Ronny Teles

Galãs Feios

Henry Bugalho

Plantão Brasil

Capone relatou que acredita que o bolsonarismo faz mais sucesso no YouTube devido ao alinhamento de suas pautas. “No YouTube, a extrema direita soma muitos canais que trabalham o mesmo tema de forma bastante articulada”, disse.

Enquanto, para ela, a esquerda possui uma “fragmentação da pauta envolvendo o campo progressista”. “Os assuntos têm certa desarticulação. Talvez se houvesse unidade nas questões trabalhadas, poderia reverter em mais alcance”, concluiu.

Fonte: UOL

magem: Chubo – my masterpiece/Shutterstock