Pesquisa sobre o corpo do palhaço amazônida é apresentada na Casa das Artes

A Casa das Artes, da Fundação Cultural do Pará (FCP), recebe nesta quarta-feira, 17, o artista e professor Edson Rodrigues para mais uma edição do projeto “Trilhas Compartilhadas”. O tema da palestra será “Pesquisa e Experimentação sobre o Corpo Alterado do Palhaço de um Artista Amazônida”.

A palestra é uma oportunidade para aqueles que desejam tirar dúvidas sobre como se inscrever em um edital de Pesquisa e Experimentação, através de quem teve o trabalho premiado como é o caso do Edson Rodrigues.



O edital foi para incentivar a investigação e a experimentação artística de práticas e poéticas contemporâneas existentes nas diferentes regiões do território da Amazônia paraense. O prêmio contemplou 40 propostas inéditas de pesquisas, nos mais variados segmentos artístico-culturais.

O projeto foi lançado em 2022 e aborda todas as modalidades de linguagens artísticas a serem debatidas em formato de conversa. Para 2024, o objetivo do projeto é compartilhar e apresentar a linha de pesquisa dos artistas contemplados no edital do Prêmio FCP de Pesquisa e Experimentação Artística 2023.

Serviço:

Trilhas Compartilhadas: Pesquisa e Experimentação sobre o Corpo Alterado do Palhaço de um Artista Amazônida

Data: 17 de janeiro

Horário: 18h

Local: Sala de dança da Casa das Artes.

Endereço: Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 – Nazaré, Belém

Entrada Gratuita

