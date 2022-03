Pesquisadores afirmam ter criado método que torna qualquer pessoa criativa

Quem não quer ter sempre boas ideias, soluções inovadoras e pensamentos fora da caixa? Especialmente no mundo dos negócios, estes são atributos úteis e importantes. Mas a criatividade não flui de maneira tão natural para boa parte das pessoas. Uma matéria do site Inc. relata que, até pouco tempo atrás, prevalecia a crença de que a criatividade é impossível de ser ensinada. Porém, recentemente, pesquisadores se propuseram a reimaginar esse campo e publicaram um artigo científico em que afirmam ter desenvolvido uma nova técnica, capaz de treinar qualquer pessoa e torná-la mais criativa.

O Project Narrative (ou Projeto Narrativa, em português), é o trabalho desenvolvido por estes cientistas na Ohio State University. Tudo começou com uma observação simples, mas profunda: as tentativas anteriores de treinamentos de criatividade ofereciam aos alunos regras lógicas e receitas mentais definidas para ajudá-los a gerar novas ideias. Isso pode até parecer sensato, mas na verdade não é assim que alguns dos humanos mais criativos (as crianças!) surgem com ideias surpreendentemente novas.

A realidade é que as crianças são super criativas porque estão sempre interpretando e contando histórias. Desta constatação, surgiu a dúvida: o treinamento de criatividade baseado menos em regras lógicas e mais em contação de histórias poderia ser mais eficaz? De acordo com o novo artigo dos cientistas, publicado pela New York Academy of Sciences, a resposta é sim.

Segundo os pesquisadores, esta nova abordagem foi usada com sucesso para treinar pessoas em diferentes universidades e empresas da Fortune 50. E, segundo eles, pode funcionar com praticamente qualquer um.

O segredo da criatividade



A técnica consiste em uma série de exercícios baseados nas técnicas que contadores de histórias em todo o mundo usaram por milênios para criar narrativas convincentes. Com base nisso, o artigo científico apresenta três tipos de exercícios centrais para o treinamento:

1. Construção de mundo

Em muitas histórias, o mundo da narrativa é de alguma forma diferente do mundo real em que vivemos. Por exemplo: talvez os soldadinhos de brinquedo de uma criança ganhem vida à noite. Talvez um apocalipse zumbi esteja acontecendo. Mas como os autores e cineastas comunicam ao público as regras desses mundos desconhecidos? Apenas os filmes e livros mais chatos contam isso diretamente.

É muito mais divertido quando o contador de histórias te leva a descobrir as regras por si mesmo. Assim, você nota algo incomum – como zumbis comedores de carne ou soldados de brinquedo se movendo – e supõe, a partir dessas cenas estranhas, como aquele mundo desconhecido funciona.

A partir desta constatação, o novo treinamento de criatividade pretende usar o mesmo processo para gerar novas ideias. Em outras palavras, na prática: imagine algo estranho acontecendo e então descubra que tipo de mundo criaria um evento daqueles. Por exemplo, os pesquisadores pediram aos soldados das Forças Especiais que imaginassem novas técnicas de hacking que um regime autocrático poderia usar e, em seguida, inferissem os objetivos e a abordagem do poder desse. Isso é muito menos divertido do que histórias sobre zumbis, mas ilustra que a construção de mundos pode ajudar a estimular a criatividade em contextos fora dos filmes e livros de ficção científica.

2. Mudança de perspectiva

Grande parte da diversão em qualquer história de suspense é adivinhar o que os personagens farão a seguir. Mas como os bons narradores conseguem isso? Eles expõem as personalidades, desejos e medos dos personagens e dão a você espaço para imaginar que tipo de ações essas pessoas podem tomar. Isso é chamado de “mudança de perspectiva”, e os pesquisadores de criatividade afirmam que a abordagem é muito útil.

“Traduzimos essa técnica em treinamentos de criatividade nas empresas da Fortune 50. Dividimos os executivos em duplas. Pedimos a cada um que resolvesse um problema. Em seguida, foi explicado a cada parceiro o motivo da resolução do problema daquela forma (o pensamento causal). Então pedimos que cada um deles resolvesse um segundo problema usando o tipo de pensamento adotado pelo parceiro”, explicam os autores no artigo. O exercício ajudaria na mudança de perspectiva, fazendo as pessoas verem uma situação pelos olhos da outra.

3. Geração de ação

Como os contadores de histórias movem suas narrativas? Geralmente, o público fica irritado quando a pura sorte ou o acaso força os personagens a agir. É muito mais satisfatório juntar dois personagens com interesses e mentalidades conflitantes e ver como eles afetam o comportamento um do outro. Isso compreende o que os autores chamam de enredo.

Os pesquisadores usaram este princípio básico das histórias no treinamento de criatividade, pedindo aos participantes que especulassem sobre eventos inesperados que poderiam ser provocados pela introdução de uma nova pessoa em um ambiente conhecido — ou então pela introdução de uma pessoa conhecida em um novo ambiente. “Um exemplo de situação: que ações a ex-CEO da Pepsi, Indra Nooyi, poderia tomar se fosse encarregada do Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos?”, provocam os cientistas.

Apesar de tais exercícios parecerem interessantes, os pesquisadores insistem que o treinamento da criatividade é muito mais do que apenas brincar de imaginar. Treinar a criatividade ajuda a resolver problemas urgentes e ajuda a valorizar os talentos de cada membro da equipe. Portanto, mesmo que você seja daqueles que não acreditam ser possível instigar a criatividade, talvez possa se surpreender com esta nova abordagem.

Foto: Reprodução Internet / medium

Fonte: revistapegn