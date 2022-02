Pesquisadores criam vacina mais duradoura contra a cólera

Cientistas da Universidade Estadual do Michigan e Massachusetts General Hospital, nos Estados Unidos, desenvolveram uma nova vacina contra a cólera que produziu anticorpos mais duradouros em camundongos.

A equipe responsável pela nova vacina afirmou que há entre 2 e 3 milhões de casos de cólera todos os anos, levando a milhares de mortes. Os pesquisadores dizem que as estratégias de combate a doença são transformadoras, mas explicaram que as vacinas existentes possuem um menor nível de duração e proteção em crianças pequenas.

“Há a necessidade de desenvolver novas vacinas contra a cólera que possam fornecer imunidade de alto nível e longo prazo”, concluíram.

A cólera é uma doença bacteriana, normalmente causada pela água. Pacientes com a doença tendem a sofrer com diarreia grave e desidratação. Se a doença não for tratada imediatamente, o paciente infectado pode vir a óbito.

De acordo com o Ministério da Saúde, a transmissão da cólera ocorre por via fecal-oral, ou seja, pela ingestão de água ou alimentos contaminados, ou pela contaminação pessoa a pessoa. Os alimentos, de forma geral, podem ser contaminados durante a cadeia produtiva e durante sua manipulação. Além disso, como o agente causador da cólera faz parte do ambiente aquático, pode se associar a mariscos (crustáceos e moluscos), peixes e algas, entre outros, possibilitando a transmissão da cólera se esses alimentos forem consumidos crus ou mal cozidos.

Fonte: Olhar Digital