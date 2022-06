Pesquisas do Poder360, indicam vitória de Lula no 1° turno

As eleições deste ano podem ser decididas já no 1° turno, indica levantamento do Poder360. Das 6 últimas pesquisas eleitorais, 5 mostram a possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer já em 2 de outubro.

Em 2 estudos – Quaest e Datafolha – Lula vence fora da margem de erro já no 1º turno. Outros 3 – XP/Ipespe, FSB e PoderData – indicam empate técnico entre as intenções de voto de Lula com a soma dos percentuais dos demais pré-candidatos, dentro da margem de erro. No Paraná Pesquisas, a distância é maior e haveria 2º turno.

O Poder360 considerou os últimos levantamentos divulgados por PoderData, Quaest, FSB, Ipespe, Paraná Pesquisas e DataFolha. No Brasil, para ser eleito no 1º turno o candidato precisa receber, pelo menos, 50% mais 1 dos votos válidos. Em suma, o vencedor precisa ter mais votos do que todos os adversários somados (não são considerados nesse cálculo os votos brancos e nulos).

Eis as íntegras das pesquisas:

PoderData;

Genial/Quaest;

BTG/FSB; XP/Ipespe;

Paraná Pesquisas;

Datafolha.

PODERDATA Pesquisa PoderData realizada de 19 a 21 de junho de 2022 mostra que o ex-presidente Lula lidera a corrida eleitoral com 44% das intenções de voto. A distância entre ele e o presidente Jair Bolsonaro (PL) é de 10 pontos percentuais no 1° turno.

No 2° turno, o petista ampliou a vantagem em relação ao atual chefe do Executivo, em relação ao último levantamento. Lula tem 52% contra 35% de Bolsonaro.

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, empresa do grupo Poder360 Jornalismo, com recursos próprios. Os dados foram coletados de 19 a 21 de junho de 2022, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.000 entrevistas em 302 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.



O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-07003/2022. Para chegar a 3.000 entrevistas que preencham proporcionalmente (conforme aparecem na sociedade) os grupos por sexo, idade, renda, escolaridade e localização geográfica, o PoderData faz dezenas de milha.

AGREGADOR DE PESQUISAS O Poder360 mantém acervo com milhares de levantamentos com metodologias conhecidas e sobre os quais foi possível verificar a origem das informações. Há estudos realizados desde as eleições municipais de 2000. Trata-se do maior e mais longevo levantamento de pesquisas eleitorais disponível na internet brasileira. O banco de dados é interativo e permite acompanhar a evolução de cada candidato. Acesse clicando aqui. As informações de pesquisa começaram a ser compiladas pelo jornalista Fernando Rodrigues, diretor de Redação do Poder360, em seu site, no ano 2000.

Fonte: Poder360