Pesquisas eleitorais

Todos os anos, as pesquisas eleitorais, que sempre influenciaram os eleitores, são questionadas por muitos políticos quanto à sua seriedade. Tem candidato que, neste ano, vai exigir dados mais específicos das pesquisas, ou seja, vão querer transparência dos chamados institutos de pesquisas. Ainda neste ano, haverá uma disputa bem acirrada entre esses órgãos, devido ao jogo de fake news que fazem o vale tudo da campanha eleitoral no Brasil, portanto, será uma prova de fogo para essas instituições provarem, no resultado das urnas, se acertaram de verdade ou se apenas influenciaram o eleitorado, como afirmam milhares de políticos e eleitores.