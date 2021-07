Pessoas com 30 anos sem comorbidades são vacinadas em Goianésia do Pará até sábado

Pessoas com idade entre 18 a 29 anos com comorbidades, trabalhadores da área da educação, gestantes e puérperas também serão vacinados.

O município de Goianésia, no sudeste do Pará vacina até este sábado (24) contra Covid-19 pessoas com 30 anos completos sem comorbidades e pessoas com idade entre 18 a 29 anos com comorbidades. Além disso, serão vacinados trabalhadores da área da educação, gestantes e puérperas. A imunização acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde do município no horário de 07h30 às 11h30 e 13h às 17h. Um posto de vacinação extra também foi montado na frente do Hospital Municipal de 7h30 às 13h.

Serão aplicadas doses das vacinas CoronaVac e Astrazeneca. Para receber o imunizante, as pessoas devem apresentar RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência de Belém.

Pessoas com deficiências permanentes podem levar uma cópia do laudo médico que indique a deficiência, cartões de gratuidade no transporte público que indiquem condição de deficiência, carteira APPD, comprovante do BPC, documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência, documento oficial de identidade com a indicação da deficiência. O documento também será retido no ponto de vacinação.

O município contabiliza 11.114 doses de vacinas recebidas do Governo do Estado, via Secretaria de Saúde Pública (Sespa), destas 8.911 foram aplicadas, sendo 6.778 primeira dose e 2.048 segunda dose. As vacinas recebidas são dos laboratórios CoronaVac – Instituto Butantan e AstraZeneca – Fiocruz. Segundo dados do vacinômetro da Sespa, o município possui população vacinal de 25.142.