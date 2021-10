Pessoas com alto grau de imunossupressão tomam dose de reforço

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) segue o calendário de vacinação contra a ovid-19 em Belém. Na próxima segunda-feira, 11, será aplicada a dose de reforço em pessoas com alto grau de imunossupressão, ou seja, aquelas que têm o sistema imunológico debilitado por uso de medicamentos ou por causa de alguma doença crônica ou congênita.

Podem tomar a dose de reforço, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, pessoas com imunodeficiência primária grave. Fazem parte desse grupo aquelas vivendo com HIV/ Aids; pessoas que fazem hemodiálise; as que, atualmente, fazem quimioterapia para câncer; e também transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.

Também se enquadram na categoria de imunossuprimidos as pessoas que usam corticóides em doses de 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias, ou quem faz uso de, pelo menos, uma das seguintes drogas modificadoras da resposta imune: Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Azatioprina, Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, mercaptopurina ou biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe), Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).

Para se vacinar, além de RG, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação de Belém, é necessário levar uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão. Esse documento será retido no ponto de vacinação.

Veja onde se vacinar:

1. Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6, Av. Visconde de Souza Franco, nº 776, bairro do Reduto;

2. Cassazum, Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

3. Espaço Cultural Castanheira Shopping Center, 3° piso, na Rod. BR 316, km 01, Castanheira;

4. Colégio do Carmo, Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

5. Escola de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (UEPA), na Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

6. Fibra, Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

7. Funbosque, Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

8. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí, com Almirante Barroso, bairro do Marco;

9. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

10. Icoaraci – Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso, Travessa dos Andradas, nº 1110 –

Ponta Grossa;

11. Icoaraci – Sest/ Senat, Av. Augusto Montenegro, nº 765, Águas Negras;

12. Icoaraci – Assembléia de Deus, Templo Monte Tabor, Av. Augusto Montenegro, nº 838 – Agulha;

13. IFPA Campus Belém, Av. Almirante Barroso, nº 1155- Marco;

14. Igreja do Evangelho Quadrangular, Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de Junho, bairro do

Guamá;

15. Mosqueiro – Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, nº 998;

16. Mosqueiro – Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins, Rua Lalor Mota, nº 551,

Carananduba;

17. Shopping Bosque Grão-Pará, na Avenida Centenário, Mangueirão. Entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade

Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

18. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358, bairro Batista Campos;

19. Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da UEPA, R. do

Úna, n° 156, Telégrafo;

20. UNAMA, Avenida Alcindo Cacela, nº 287, Umarizal;

21. Mirante do Rio, da Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus Guamá), Rua Augusto Corrêa, 01.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: João Gomes