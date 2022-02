Pessoas com deficiência tiveram prioridade na distribuição dos cheques do Sua Casa, no Acará

Pessoas com algum tipo de deficiência receberam cheques do programa Sua Casa na cidade do Acará, na região nordeste paraense. A entrega foi feita neste sábado (5) pelo Governador Helder Barbalho, durante agenda oficial na região.

No total, 120 famílias moradoras do município do Acará foram atendidas, 40 pessoas com deficiências receberam os cheques de até 21 mil reais para construir, reconstruir e ampliar a estrutura física dos lares de moradores em vulnerabilidade social.

De acordo com o chefe do Executivo paraense, a atenção com quem mais precisa é um dos principais focos do programa Sua Casa. “Hoje nós estamos fazendo a entrega do benefício do Sua Casa. São 126 famílias e particularmente atendendo pessoas com deficiências. Isso mostra que o programa olha também de maneira muito justa para quem precisa, para que possamos diminuir as dificuldades. Porque na hora que a gente viabiliza o Sua Casa para pessoas com deficiência, a gente ajuda para que a casa tenha mais mobilidade e acessibilidade”, destacou Helder.

O diretor do programa, Luís André Guedes explica que pessoas com deficiência têm prioridade no atendimento: “O investimento hoje é de mais de 1 milhão de reais. A gente atende aqui famílias com deficiência e assim diminuimos as dificuldades sociais. O programa reduz o déficit habitacional para melhorar a qualidade de vida de quem mais precisa”.

Cleber Palmeira é cadeirante e recebeu o Sua Casa, para ele a realização de um sonho. “Eu imagino a minha casa bem melhor. Hoje moro num pedacinho pequeno e daqui uns meses vou ter minha casa pronta, inclusive com ajuda para pagar o pedreiro”, contou.

O “Sua Casa” garante auxílio para a aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra. O valor concedido pelo “Sua Casa” é de até R$ 21 mil.

Segundo estimativas da Cohab, os investimentos na política habitacional já foram expandidos para todas as regiões paraenses desde que o programa foi criado em 2019, garantindo melhorias aos lares e também gerantindo renda para trabalhadores da construção civil.

Em 2021, pela primeira vez na história do Pará, segundo a Cohab, um programa de apoio à construção e reconstrução de lares beneficiou tantas pessoas em um único ano. No exercício de 2021, o investimento total com o Programa “Sua Casa”, com a liberação das duas etapas, somou mais de R$ 130 milhões. O recurso foi destinado para o atendimento de 15.709 domicílios. A estimativa da Companhia é que o programa beneficiou mais de 78.500 pessoas no ano passado.

Para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios – estabelecidos em lei – para serem inscritos. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa. À medida que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. Em seguida, a próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de assistência social da Companhia, momento em que os técnicos averiguarão a real condição social dos candidatos.

SERVIÇO

Interessados em se cadastrar no Programa “Sua Casa” podem ligar para: (91) 3214-8533 e (91) 3214-8400.

Por Ronan Frias (COHAB)

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra