Pessoas com diabetes devem estar atentas aos sintomas da dengue para evitar complicações

A proliferação do mosquito Aedes aegypti no país, causador da dengue preocupa autoridades sanitárias e profissionais da saúde. O vírus transmitido pela picada do mosquito além de afetar a todos, existem alguns grupos que têm mais riscos, como por exemplo, idosos, crianças, gestantes, pessoas com doenças crônicas e imunossuprimidos. Pessoas com diabetes integram o grupo de risco para a dengue, exigindo atenção especial e cuidados redobrados. A doença pode apresentar um curso mais grave nesse grupo, principalmente em casos de reinfecção.

A Sociedade Brasileira de Diabetes destaca que as características das infecções em pessoas com diabetes são semelhantes às da população geral. No entanto, a gravidade e a mortalidade podem ser maiores, nos grupos de riscos citados.

O coordenador do Departamento de Imunização em Diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes, pediatra e infectologista Marco Aurelio Safadi, alerta que os pacientes que vivem com diabetes, especialmente quando adequadamente controlados, podem receber a vacina, alerta dr. Aurelio.

Pessoas com dengue necessitam de acompanhamento médico rigoroso, seja em unidades de saúde ou com seu médico particular. Essa atenção especial visa identificar precocemente qualquer sinal de complicação da doença, como vômitos, dor abdominal intensa, persistente, hemorragias, desmaios e pressão baixa, alteração do nível de consciência alternando sonolência e irritabilidade, dentre outros. Ao notar esses sinais, a pessoa deve procurar ajuda médica imediatamente, pois são situações que exigem a necessidade de internação.

A dengue não possui cura específica, portanto o tratamento se concentra no alívio dos sintomas e na prevenção de complicações. A hidratação assume um papel crucial nesse processo, ajudando a evitar quadros mais graves da doença.

Vacinação da dengue

O Brasil está imunizando contra a dengue pela primeira vez este ano, porém as quantidades de vacinas são pequena para toda a população. Por isso o governo priorizou às crianças e adolescentes até 14 anos, de áreas com comprovação de alta transmissão de dengue. Esta é, de acordo com o governo federal, a faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue (16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023).

Dengue

É uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. No Brasil, os quatro sorotipos do vírus da dengue estão em circulação, com os tipos 1 e 2 sendo os mais prevalentes.

