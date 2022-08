Pessoas com dificuldade de locomoção recebem atendimento domiciliar para inscrição do CadÚnico em Ananindeua

O Cadastro Único é um conjunto de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda. As informações são utilizadas pelos governos federal, estadual e municipal, para análise das necessidades e oferta dos benefícios sociais. Por meio do programa, são analisados dados relacionados à renda, condição de moradia, acesso ao trabalho, saúde e educação.

Pensando nas pessoas idosas que possuem deficiência e que tem dificuldades de locomoção a Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) disponibiliza uma equipe para realizar o cadastro ou atualização do Cadastro Único no município de Ananindeua, agora em domicilio.

Essa medida evita o bloqueio e consequentemente, o cancelamento do benefício, já que o CadÚnico garante a inserção e permanência em diversos programas do Governo Federal, entre eles o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Desta forma, estamos expandindo a cobertura e garantindo acesso aos direitos para as famílias que mais precisam de suporte. A iniciativa da Prefeitura de Ananindeua é mais um esforço para tender a grande demanda das famílias do município que precisam realizar cadastramento ou recadastramento, em especial para aqueles que têm alguma necessidades especiais que dificultam o acesso comum à sede do CadÚnico.

Serviço:

Agendamento da visita domiciliar pelo telefone: 091- 985337729

Horário do agendamento: 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Documentos necessários: CPF e endereço completo.

Foto: Rosane Linhares