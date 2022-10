Petista manda pastor calar a boca durante culto em PE

Uma mulher vestida de vermelho aparece em vídeos gravados na Igreja Verbo da Vida em Petrolina, Pernambuco, gritando palavras contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e mandando o pastor calar a boca.

O pastor falava sobre as ofertas e a mulher começa a gritar que Bolsonaro vai pro inferno. Testemunhas dizem que ela chegou a agredir um diácono da igreja.

O caso aconteceu na noite deste domingo (2) após as eleições. Apoiadora de Lula (PT), a mulher tentou tumultuar o culto ao criticar o atual presidente da República

PASTOR VAI LEVAR CASO À JUSTIÇA

O pastor presidente da igreja, Edilson de Lira Vasconcelos, postou trechos do que aconteceu em suas redes sociais e esclareceu que o caso será levado para a Justiça.

– “Bolsonaro vai para o inferno!” Foi com essa frase que centenas de pessoas em nosso culto de domingo às 18h foram obrigadas a ouvir, de uma senhora de vermelho que se levantou para perturbar e vilipendiar o culto, crime tipificado no artigo 208 do Código Penal Brasileiro, e que tem como pena “detenção, um mês a um ano, ou multa” – afirmou.

Vasconcelos critica a esquerda e comenta sobre o que tem acontecido nas Nicarágua, onde padres, bispos e freiras estão sendo perseguidos pelo presidente Daniel Ortega, presos e até expulsos do país.

– Você quer em 2023 um presidente que seja conivente com esses agravos em nossas igrejas? Você quer eleger alguém que defende pessoas como essa senhora do vídeo? – questiona o pastor.

O pastor continua dizendo que há muitos valores em jogo nesse segundo turno, como a defesa da liberdade, da propriedade privada, o combate às drogas, o combate à violência, a proteção da vida, o livre mercado e a inocência das crianças.

– Neste domingo, eu vi celebrando nas redes sociais: ateus, satanistas, presidiários, corruptos, traficantes, funkeiros promíscuos, artistas imorais, prostitutas e ativistas LGBTQIA+. É do lado deles que você quer ficar? Ainda dá tempo de impedirmos uma tragédia em nosso país! – alertou.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução