Petrobras anuncia aumento de 17% no querosene de aviação

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (1º) que elevou em 17,1% o preço do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras. Este é o primeiro aumento no combustível do ano e já está em vigor.

Em janeiro, a companhia havia anunciado uma redução de 11,6% no preço do combustível. Com isso, o preço acumula alta de 3,5% no ano.

Usado em aviões de grande porte, o querosene agora custa R$ 5,30 por litro.

“Os preços de venda de QAV da Petrobras buscam equilíbrio com o mercado e acompanham as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima e para baixo, com reajustes aplicados em base mensal, mitigando a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio”, disse a empresa.

Em nota, a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) afirmou que o combustível acumula alta de 37,8% nos últimos 12 meses.

“Recente levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) mostra que, em dezembro de 2022, o preço médio do QAV na bomba no Brasil foi quase 45% superior ao cobrado nos Estados Unidos”.

“A alta do preço do QAV permanece sendo o maior desafio das empresas aéreas brasileiras, pois esse insumo representa cerca de 40% dos custos totais. A volatilidade da cotação do dólar também é preocupante, pois mais de 50% dos custos são dolarizados. É por isso que a ABEAR tem ampliado sua interlocução com o Poder Público, criando mesas de diálogo permanente com ministérios como o da Fazenda, de Portos e Aeroportos, do Turismo e com a Embratur”, afirma o presidente da ABEAR, Eduardo Sanovicz.

