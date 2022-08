Petrobras anuncia queda no preço do óleo diesel. redução de 3,57% entra em vigor amanhã

Finalmente aconteceu a reduçãoo no preço do óleo diesel tão clamada pela população brasileira. Na tarde desta quinta-feira, 04, a Petrobras anunciou uma redução de 3,57% no preço médio o litro do produto na refinaria. Esta nova redução é a primeira ocorrida este ano, informa o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.

Segundo o Dieese-PA, a redução entre em vigor no Pará e em todo o Brasil, a partir de amanhã, sexta-feira, 05.

As análises do Dieese/PA também mostram que esta queda de 3,57% anunciada hoje, foi a quinta alteração oficial promovida pela estatal somente em 2022 e também a primeira anunciada com recuo de preço. A primeira alteração no preço do Diesel foi anunciada no dia 11/01/2022, com aumento de 8,08%; a segunda ocorreu no dia 10/03/2022, com aumento de 24,90%; a terceira ocorreu no dia 09/05/2022, com aumento de 8,87%; a quarta foi anunciada no dia 17/06/2022, com aumento de 14,26% e a quinta foi anunciada no dia de hoje, (04/08/2022), com queda de 3,57%.

Os estudos efetuados pelo Dieese/PA, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo – ANP, mostram que o preço médio do diesel no Pará encerrou 1º semestre (Junho/2022), como o segundo Estado da Região Norte que em média comercializou o litro do produto mais caro e também foi o oitavo mais caro de todo o Pais. Ainda de acordo com as análises, o preço do produto comercializado nos postos de combustíveis do Estado encerraram o 1º semestre deste ano com alta acumulada de quase 32,00%.

A expectativa, agora, é que esta redução de quase 4,00% no preço do óleo Diesel possa chegar de fato ao consumidor final, bem como possa ajudar também a atenuar as fortes altas ocorridas nos preços de bens, produtos e serviços, puxados justamente pelas aumentos expressivos dos combustíveis, diz Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA.

Imagem: Reprodução