Petrobras já perdeu R$ 116 bi, valor que pagaria o Bolsa Família

Desde a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como novo presidente do Brasil, a Petrobras vem perdendo valor de mercado. Segundo cálculo do TradeMap divulgado pelo colunista Victor Irajá, da Revista Veja, foram R$ 116,6 bilhões de queda desde o último dia 31 de outubro.

As baixas refletem os temores do mercado em relação à nova gestão, visto que a União é proprietária de aproximadamente 40% do capital da empresa.

Para o analista da Mirae Asset, Pedro Galdi, as preocupações dos investidores envolvem a nova política de preços, possíveis mudanças na equipe da estatal, entre outros fatores.

– Lula, ao vencer, trouxe aos investidores preocupações sobre sua influência na empresa, seja em investimentos, política de preços, de distribuição de dividendos e eventuais trocas de pessoas do comando da empresa. A queda da Petrobras gera perda de valor para os acionistas, inclusive o governo – disse o analista da Mirae Asset, Pedro Galdi.

A efeitos de comparação, o valor que a estatal perdeu cobre com folga o aumento no Bolsa Família, para o qual seria necessário R$ 70 bilhões.

Atualmente, o governo Lula negocia com o Congresso Nacional a aprovação da PEC de transição, que prevê um estouro de quase R$ 200 bilhões no teto de gastos para garantir o Bolsa Família de R$ 600, além do aumento real do salário mínimo.

Fonte: Pleno News/ Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil