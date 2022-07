Petrobras reduz em quase 5,00 % preço da gasolina na refinaria

A Petrobras anunciou no final da manhã desta terça-feira, 19, redução de 4,93% no preço da gasolina na refinaria . Esta redução anunciada hoje é a primeira este ano no preço desse combustível e vai entrar em vigor no Pará e em todo o Brasil, amanhã, quarta-feira 20, informou o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA

Segundo as análises do Dieese/PA, esta redução de 4,93% anunciado pela Petrobras no preço da gasolina na refinaria, foi a quarta alteração oficial promovida pela estatal petroleira no preço do produto, ocorrida neste ano de 2022. A primeira alteração no preço da gasolina na refinaria promovida foi anunciada no dia 11/01/2022, com aumento de 4,85%; a segunda ocorreu no dia 10/03/2022, com aumento de 18,8%; a terceira foi anunciada no dia 17/06/2022, com aumento de 5,18% e a quarta no dia de hoje, com a redução (a primeira do ano) de 4,93% .

O balanço efetuado pelo Dieese/PA, com base nos dados da Agência Nacional de Petróleo – ANP mostra que, em média, o preço do litro da gasolina foi comercializado em postos de combustíveis do Estado do Pará, na semana passada (10 a 16/07/2022) ao custo de R$ 6,10, com o menor preço a R$ 5,52 e o maior a R$ 7,75.

Motoristas que circulam pelas ruas de Belém esperam que realmente a redução já seja sentida a partir de amanhã, isto é, um dia depois do anúncio, assim como acontece quando ocorrem os reajustes, que ocorrem quase que concomitantemente.

Imagem: Divulgação