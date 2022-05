Petroleiros ameaçam com “maior greve da história” se privatização da Petrobras avançar

Ideia do governo começou a ser discutida nesta quinta-feira

Após o governo federal anunciar que tem intenção de privatizar a Petrobras, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) decidiu se manifestar. A categoria promete realizar a “maior greve da história” caso o processo de desestatização avance.

A privatização da petrolífera foi anunciada pelo novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, na noite desta quarta-feira (11). Ele chegou a entrar um ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pedindo estudos sobre o tema. No entanto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que a venda da empresa “não está no radar” e que não é uma solução de curto prazo.

Diante da possibilidade de privatização da Petrobras, o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, criticou a ideia.

– Ao invés de buscar um ‘bode expiatório’ para enganar a população, fingindo preocupação, Bolsonaro deveria assumir o papel de mandatário e acabar com essa política de preços covarde, que vem levando o povo cada vez mais à miséria. Bolsonaro, repito: você vai ver a maior greve da história da categoria petroleira caso ouse pautar a privatização da Petrobrás – destacou.

Foto: Geraldo Falcão/Petrobras

Pleno.News