PF apreende 21 quilos de ouro que seriam contrabandeados para Manaus

Uma fiscalização no Aeroporto de Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, levou agentes federais a pegarem um venezuelano que transportava minério de ouro para Manaus, no Estado do Amazonas. Para esse transporte era utilizado o aeroporto de Santarém.

A equipe da Polícia Federal, ao averiguar a situação, confirmou o transporte ilegal de 21 quilos de ouro, o que equivale a, aproximadamente, R$ 7 milhões.



O indivíduo foi preso, o minério foi apreendido e será instaurado inquérito policial para o aprofundamentos da investigação, tendo em vista o cometimento do crime de transporte ilegal de ouro.



A prisão se registrou a 1h30, no aeroporto de Santarém, a partir de fiscalização de rotina da Polícia Federal. Duas malas de um passageiro – à espera do voo a Manaus às 2h20 – foram passadas no raio x, que apontou objetos densos, compactos.



Em uma sala separada, as malas foram abertas. Havia apenas travesseiros e duas garrafas térmicas amarradas na estrutura da mala. Dentro, barras de ouro em tamanhos variados, sem documentação. Por isso, foi dada voz de prisão em flagrante.



Um perito da PF compôs a equipe. Um inquérito pretende revelar se esse ouro partiu de garimpos do Pará. A perícia vai analisar as características do material, para tentar apontar a origem.

