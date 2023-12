PF apreende 235 quilos de skunk em sítio em Santa Izabel do Pará

A Polícia Federal apreendeu 235 quilos de skunk, um tipo de maconha beneficiada em laboratório. A ação se registrou na tarde de ontem, sexta-feira, 1º, no município de Santa Izabel do Pará, zona metropolitana de Belém, a 36 quilômetros da capital paraense.



A existência de droga no imóvel já era monitorada em investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da PF. No momento em que os traficantes começaram a desenterrar a droga e colocá-la em un veículo, foi feita a abordagem. Os quatro criminosos fugiram para o mato e não foram encontrados.



A partir daí, a equipe policial prosseguiu durante cerca de três horas para desenterrar o resto do skunk, que estava em tonéis no sítio. Já de noite, a droga e o veículo apreendidos foram levados à sede da Superintendência Regional da Policia Federal, para os procedimentos legais.

Caso seja confirmada a participação do dono do sítio no crime, a Justiça poderá dar sequestro patrimonial do imóvel. O inquérito aberto busca identificar os responsáveis pela droga. A origem provável é Colômbia ou Peru, mas isso também é alvo da investigação.



Essa foi a segunda apreensão de maconha na semana. Na segunda-feira (27/11) foram apreendidos 17 quilos vindos de barco a Belém. Em junho do ano passado, a PF apreendeu uma tonelada de cocaína em Curuçá/PA, também enterrada em um sítio, o que mostra que o método de esconder a droga tem sido usado com frequência no interior do Pará.

Imagens: Ascom/SRPF