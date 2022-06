PF apreende 43 kg de cocaína e 3 kg de maconha, em Óbidos

A Polícia Federal apreendeu 43 quilos de cocaína e 3 quilos de maconha na tarde de quinta-feira, dia 9, no município de Óbidos. A ação, em conjunto com a Marinha do Brasil e a Polícia Militar do Pará, faz parte da Operação Ágata Norte. A informação é da assessoria de comunicação social da delegacia da PF em Santarém.

Segundo a nota emitida à imprensa, “Por volta das três da tarde, uma fiscalização de rotina da operação encontrou 40 tabletes de cocaína com um passageiro que estava em navio da linha Manaus-Belém. Na mesma embarcação, também foi flagrada uma passageira que carregava três tabletes de maconha.”

“O passageiro que transportava a cocaína provavelmente vinha de Porto Velho, Rondônia, com destino a Belém. Já a passageira com maconha saiu de Manaus com destino a Santarém”, diz o documento.

Segundo a PF, “Ambos os passageiros receberam voz de prisão e foram conduzidos, junto com o material ilícito, para a delegacia da Polícia Federal em Santarém, para formalização do flagrante. Eles foram indiciados por tráfico interestadual de drogas (artigo 33 combinado com o artigo 40, inciso V, da Lei 11.343 de 2006), que prevê pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa. Encerrado o procedimento, os detidos foram conduzidos ao presídio em Santarém.”

O material apreendido foi analisado na unidade de Perícias da PF em Santarém, que atestou se tratar de 43,283 quilos de cloridrato de cocaína e 3,146 quilos de maconha, parte dela na forma conhecida como “haxixe”. A droga está apreendida na delegacia de Polícia Federal de Santarém e deverá ser incinerada.

