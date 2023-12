PF apreende 7,7 quilos de cocaína em embarcação

A Polícia Federal apreendeu quase oito quilos de pasta base de cocaína, neste domingo, 10. A droga foi encontrada em uma mala abandonada em um navio de passageiros que chegou a Belém nesta manhã.



A apreensão partiu de fiscalização de rotina feita pelo Grupo de Polícia Marítima (Gepom) e Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da PF. A mala estava no convés da embarcação, que havia acabado de chegar a um porto da Cidade Velha, vinda de Macapá/AP, com centenas de passageiros.



A pasta de cocaína era o único conteúdo da mala. Levada à Superintendência da PF no Pará, a droga apreendida teve uma pesagem preliminar, ainda com a embalagem: 7,741 quilos. A confirmação da substância e a pesagem final serão feitas pela perícia da PF.

Um inquérito será aberto para apurar quem são as pessoas envolvidas no transporte da cocaína. Na ação, não houve presos.

Imagens: Ascom/SRPF