PF apreende computador usado para compartilhar imagens de abuso sexual infantojuvenil

A Polícia Federal deflagrou ontem, quinta-feira, 19, a operação Jay Jay, para combater o crime de compartimento de arquivos envolvendo abuso sexual infantojuvenil. No cumprimento de um mandado de busca e apreensão, foi apreendido um computador com indícios de ter sido usado para transmissão de fotos e vídeos ilegais.

A investigação partiu do rastreio de Redes P2P (que conectam entre si usuários da internet sem a necessidade de um servidor intermediário). Foi identificado que a conexão partiu de um estabelecimento comercial dentro do Aeroporto de Redenção, por isso o local foi alvo do mandado de busca e apreensão cumprido nesta manhã.

O computador apreendido tinha rastros de compartilhamento de imagens de abuso sexual infantil.

O autor do crime ainda não foi identificado. A partir da perícia e análise do computador será possível obter mais informações para se chegar à pessoa que fez os compartilhamentos.

O nome da operação faz referência a um antigo desenho infantil chamado “Jay Jay, O Jatinho”, uma vez que os compartilhamentos partiram de um hangar dentro do Aeroporto de Redenção.

Imagem: Ascom/SRPF em Redenção