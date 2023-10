PF apreende madeira que pode ter sido extraída de terra indígena

A Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira, 19, mais de 1000 metros cúbicos de madeira ilegal no município de Rurópolis, no oeste paraense, região do Xingu. Foi a Operação Custódia, em conjunto com o Ibama e apoio do Icmbio e Funai, para combater o desmatamento ilegal na Floresta Amazônica.



Suspeita-se que a madeira tenha sido retirada da terra indígena Cachoeira Seca. A Polícia Federal investiga se ocorreram outros crimes na área, além do desmatamento ilegal. As investigações avançam em busca de localizar e punir os culpados pelo crime.



Duas empresas foram autuadas por apresentar informações falsas em sistemas de controle ambiental, por depósito de resíduos a céu aberto e por ter madeira sem comprovação de origem. As multas aplicadas, somadas, ultrapassam R$ 12 milhões, além de decretarem o embargo do funcionamento das madeireiras até a regularização das atividades.



Uma parte da madeira apreendida foi doada para a Secretaria Municipal de Educação de Altamira, a cerca de 350 quilômetros de Rurópolis, e será destinada à construção de escolas rurais e nas reservas extrativistas da Terra do Meio. O restante poderá ser reaproveitado por outros órgãos da administração pública.



A Operação custódia ocorre no interior paraense há duas semanas, nas terras indígenas Cachoeira Seca e Arara, para combater a extração e receptação de madeira ilegal, a poluição e fraudes no sistema de controle da matéria prima florestal e a pesca ilegal.

Imagens: Ascom/SRPF