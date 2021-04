PF apreende quase 9kg de maconha em navio, no porto de Óbidos, e prende traficante em flagrante

A Polícia Federal apreendeu, na noite deste domingo, quase nove quilos de maconha do tipo “skunk”, dentro de uma mala, em um navio, no porto do município de Óbidos, oeste paraense. Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. A carga ilegal seria transportada para Belém.

O flagrante ocorreu durante fiscalização de rotina no porto, por volta das 20h. Dentro de um navio que faz a linha Manaus-Belém, os policiais encontraram, na bagagem de um dos passageiros, oito tabletes de maconha.

Apesar de nervoso, o dono da mala não ofereceu resistência e disse aos policiais que levaria a carga para a capital paraense. A droga foi apreendida e levada para a Delegacia de Polícia Federal de Santarém, onde foi pesada. No total, foram apreendidos 8,653 quilos do entorpecente.

Ao passageiro, dono da mala onde foi encontrada a droga, foi dada voz de prisão em flagrante. Ele foi conduzido para a delegacia e indiciado por tráfico, podendo cumprir pena de até 15 anos de prisão, além de multa. Encerrado o procedimento, o preso foi levado ao presídio sediado em Santarém, para custódia.

Fonte: O Liberal