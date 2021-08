PF comanda operação contra garimpo ilegal em Almeirim

Cerca de 40 policiais federais, agentes do Ibama, Funai, Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Segurança Pública e Grupo Tático Aéreo do Amapá e a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho estão atuando na desarticulação de um garimpo de 325 hectares em atividade de extração mineral, localizado no município de Almeirim.

A ação tem como foco a desativação de garimpos, por meio da apreensão de materiais e destruição de maquinários utilizados na prática ilegal, e a repressão de outros crimes ambientais oriundos da extração ilícita de minérios, principalmente ouro.

Desde a última terça-feira, a PF deflagra operação para combater garimpos ilegais em terras indígenas do Pará, na região da Calha Norte do Rio Amazonas.



Estima-se dano ambiental na ordem de R$ 75 milhões na área de garimpo conhecida como “13 de Maio”, pelos danos causados com o desmatamento e a extração mineral.



Foram apreendidas duas escavadeiras hidráulicas, oito motores de seis polegadas e uma espingarda.

Ao longo deste ano, foram deflagradas operações de semelhante natureza nas Terras Indígenas Karipuna (RO), Munduruku (PA) e Yanomami (RR/AM), estando em fase de planejamento iminentes intervenções em demais áreas tutela

Fonte: O Estado Net