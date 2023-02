PF combate extração ilegal de minério em fazenda próxima à linha de transmissão Xingu-Rio

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 08, a Operação Boi Dourado, para combater a extração ilegal de ouro e crimes ambientais conexos em uma fazenda em Curionópolis, no sudeste do Pará, a 630 quilômetros de Belém, por onde passa a linha de transmissão Xingu-Rio, responsável por levar energia ao Sudeste do país. Policiais federais cumpriram um mandado de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão em Curionópolis, Marabá e em Goiânia/GO. Também está em cumprimento a decisão judicial de sequestro de bens e valores em R$ 161 milhões e a inalienabilidade da fazenda, avaliada em R$ 200 milhões.

Foram apreendidas duas espingardas na fazenda, uma calibre 12 e uma artesanal. O dono da fazenda, já preso preventivamente, foi autuado por posse ilegal de arma. Também foram inutilizados dois motores usados no garimpo dentro da fazenda.

Ainda segundo dados da PF divulgados na tarde de hoje, também foram apreendidas cinco carros tipo picape, quantidade de ouro pequena ainda não pesada, aparelhos celulares, alguns documentos, valor em dinheiro de aproximadamente R$ 25 mil, além do que foi citado anteriormente.

O proprietário da fazenda, alvo de mandado de prisão nesta data, é um grande empresário pecuarista, que não tem permissão de lavra garimpeira ou concessão de lavra, emitida pela Agência Nacional de Mineração – AMN e que também não dispõe das licenças ambientais.

De acordo com a apuração, movimentações financeiras do suspeito apontam a existência de intermediários na venda do ouro extraído ilegalmente.

A investigação indica ainda que o empresário buscou apagar evidências de crimes ambientais e, portanto, sua liberdade coloca em risco a obtenção de provas e a persecução penal.

A investigação teve início a partir a partir de denúncia de moradores das proximidades da fazenda e informação da empresa Xingu-Rio, que durante a fiscalização das 4.448 torres de energia percebeu que a extração de ouro se aproximava da linha de transmissão.

Em setembro de 2022 foi deflagrada a primeira fase da operação, denominada Saturnus, ocasião em que foi cumprido mandado de busca e apreensão na fazenda e inutilização de três pás carregadeira.

O dano ambiental causado devido à extração ilegal de minério é estimado em R$ 20 bilhões, valor mensurado a partir da vastidão da área de extração ilegal, desmatamento, escavações, gravíssima contaminação do sono, assoreamento e contaminação do rio próximo a propriedade com mercúrio e outras substâncias.

A perícia policial realizada durante a operação deve dar estimativa mais precisa sobre o dano ambiental, que inclui a poluição do rio Sereno – afluente do rio Tocantins responsável pelo abastecimento de várias cidades. O valor leva em consideração o gasto necessário para se recompor o meio ambiente.

Os envolvidos devem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de usurpação de bens da união, crimes ambientais e associação criminosa.

A linha de transmissão Xingu-rio é a maior do mundo, beneficiando cerca de 20 milhões de pessoas. Leva energia gerada em Belo Monte, desde Anapú, no Pará, até Paracambi, no Rio de Janeiro, sendo responsável por cerca de 40% daquele Estado.

Imagens: Ascom/SRPF