PF consegue acessar dados do celular de Anderson Torres

A Polícia Federal conseguiu acessar os dados do celular de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele é alvo das investigações sobre a invasão aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.

A PF obteve autorização da operadora de telefonia contratada pelo ex-ministro para acessar os dados disponíveis em nuvem, pois ao ser preso em 14 de janeiro, Torres estava sem o aparelho.

De forma reservada ao site G1, a PF informou que os peritos não encontraram nada de relevante para o inquérito. No entanto, como o acesso foi de forma remota, e não física, não é possível saber se Torres já havia apagado os dados.

investigadores também estão em busca de informações sobre a minuta encontrada na casa do ex-ministro, apelidada de “minuta do golpe”.

Torres segue preso no Distrito Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

