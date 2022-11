PF cumpre 11 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 24, a Operação 163 Livre, com a participação do Ministério Público Federal – MPF e o apoio da Polícia Rodoviária Federal -PRF, para reprimir crimes cometidos no contexto do bloqueio da Rodovia BR-163, em Novo Progresso/PA, ocorridos desde o final de outubro até o dia 07/11. Os bloqueios são realizados por caminhoneiros que não concordam com o resultado das eleições em segundo turno.

As investigações começaram no dia 7 de novembro de 2022 para apurar a possível ocorrência dos delitos de homicídio qualificado tentado e de resistência contra policiais rodoviários federais, durante uma tentativa de cumprimento de decisões judiciais de desbloqueio da rodovia.

Conforme noticiado pela PRF, os policiais foram atacados por pedradas, disparos de rojões, sendo inclusive as viaturas da corporação atingidas por disparos de armas de fogo, o que impossibilitou o cumprimento da ordem judicial de desobstrução da via.

As medidas judiciais determinadas contra os investigados têm como pressuposto a provável existência de associação criminosa voltada para a prática de diversos delitos, dentre eles, constrangimento ilegal; dano qualificado; atentado contra a liberdade de trabalho; desobediência e desacato, além dos mencionados inicialmente.

O nome da operação faz referência à Rodovia BR-163 e à atuação repressiva, visando agregar esforços para manter a via “livre” de bloqueios, ameaças ou violência contra as pessoas que nela trafegam.

Até o momento, seis investigados foram presos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo-Amazonas. As investigações seguem em andamento.

Imagens: Ascom/SRPF