PF cumpre 6 mandados de busca e apreensão contra fraude no auxílio emergencial em Moju

A Polícia Federal deflagrou, no início da manhã desta quinta-feira (21) a Operação Sétimo Mandamento, em continuidade ao combate às fraudes na concessão do Auxílio Emergencial, os quais beneficiam parte da população com dificuldades financeiras em razão da pandemia.

Os trabalhos realizados são resultantes de uma união de esforços denominada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, CAIXA, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.

Os escopos da atuação conjunta são a identificação de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas, com a identificação de seus integrantes e o consequente ressarcimento dos valores ao erário.

Somadas as ações deflagradas hoje, foram realizadas até o momento, 126 (cento e vinte e seis) Operações Policiais visando o combate às fraudes, com o cumprimento de 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) Mandados de Busca e Apreensão e 54 (cinquenta e quatro) Mandados de Prisão.

A Hipótese Criminal investigada na operação deflagrada nesta quinta-feira, cinge-se aos crimes de furto qualificado mediante fraude, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, praticados por indivíduos que teriam se beneficiado de valores fraudados do Auxílio Emergencial de, ao menos, 19 (dezenove) vítimas.

Os policiais federais cumprem nesta manhã, 6 mandados de busca e apreensão de bens e bloqueio de valores em contas bancárias. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Criminal Federal da Secção Judiciária no Estado do Pará.

Caso o resultado do cumprimento dos Mandados corrobore a Hipótese Criminal, os envolvidos serão indiciados, estando sujeitos a penas que somadas podem chegar a mais de 20 anos de prisão.

Destaca-se que em razão da atual crise de saúde pública, foi adotada logística especial de preservação do contágio com distribuição de EPI’s a todos os envolvidos, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas e investigados.

Com informações Polícia Federal no Estado do Pará

Fonte: Portal Tailândia