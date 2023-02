PF cumpre mandado de busca e apreensão contra servidor que depredou agência do INSS

A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão contra um servidor do Insitituto Nacional do Seguro Social – INSS que provocou dano qualificado contra duas agências da autarquia (Marabá e Ourilândia do Norte). Foram cumpridos mandados em Marabá e em Belém, onde ele foi encontrado e teve aparelho celular apreendido.

Em dezembro e janeiro, o servidor danificou equipamentos das agências INSS e também ameaçou de morte e de danos patrimoniais aos superiores hierárquicos. Diante das ameaças, foi representado ao juiz por medidas cautelares de natureza pessoal, bem como busca e apreensão para a investigação.

A Justiça determinou a proibição de acesso às agências do INSS; proibição de se aproximar das pessoas que ameaçou; a suspensão da função pública, dentre outras. O descumprimento das medidas decretadas implicará na decretação da prisão do investigado. Ele responde a Processo Administrativo Disciplinar, já estava afastado de suas funções e assinou intimação de ciência das determinações da Justiça.

A pena do crime dano qualificado pode chegar a três anos de prisão e multa. Já a pena do crime de ameaça tem pena de até seis meses.

A investigação segue em andamento, mas a PF não comentou acerca dos motivos que levaram ao servidor a tomar tais atitudes, demonstrando estar revoltado com algo em que se sentiu prejudicado.

Imagem: Ascom/SRPF