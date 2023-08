PF cumpre mandado de busca e apreensão contra suspeito de tráfico, apreende carro roubado e celulares

A Polícia Federal deflagrou na últia quarta-feira, 24, a Operação Vezeiro, que investiga o tráfico ilícito de entorpecentes. Na ocasião, foi feita uma prisão em flagrante e cumprido mandado de busca e apreensão em condomínio no bairro do Parque Verde. Foi apreendido um veículo com restrição de uso por roubo, além de dois aparelhos celulares.

O investigado, responsável pelo carro, foi levado à sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos e foi preso em flagrante pelo crime de receptação. No cumprimento do mandado, que contou com o apoio da Receita Federal, o investigado cometeu ainda os crimes de injúria, invasão de domicílio e ameaça.

O nome da operação, Vezeiro, é pelo significado da palavra, que quer dizer reincidente. Isso porque o alvo já havia sido preso pela Polícia Federal em 2021, no Tocantins pelo crime de tráfico de entorpecentes.

A investigação continua para esclarecimento dos fatos e demais circunstâncias. O homem está preso e segue à disposição da justiça.

A Polícia Federal abriu inquérito para apurar o conflito que resultou na morte de um garimpeiro nesta sexta-feira (25/08), no Alto Tapajós, em Itaituba.

Imagem: Ascom/SRPF