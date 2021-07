PF cumpre mandado de busca e apreensão na casa de Everaldo Eguchi

Agentes da Polícia Federal efetuaram buscas e apreensões nesta quarta-feira, 14, em quatro cidades do Pará, em investigação sobre possível vazamento de informações sigilosas da própria corporação. Um dos alvos da operação é o delegado da PF Everaldo Eguchi, que foi candidato a prefeito de Belém nas eleições de 2020. A Justiça Federal ordenou o afastamento do policial de suas funções, com manifestação favorável do Ministério Público Federal.



Na manifestação, o MPF considera graves os fatos relatados pela PF, que “indicam que o investigado tem se valido de sua função na Polícia Federal para alcançar fins ilegítimos, havendo ele se apropriado, de maneira pouco republicana, do aparelho estatal para privilegiar interesses próprios”. Para o MPF, o afastamento do delegado era necessário até para evitar que ele tente interferir nas investigações.



A operação de hoje (14), batizada de Mapinguari, investiga, além de Everaldo Eguchi, seis empresários suspeitos de envolvimento com a exploração ilegal do minério manganês. Eles teriam sido avisados, com antecedência, sobre uma operação ocorrida em 2018 que investigava a exploração ilegal de manganês na região de Marabá.



Com o vazamento das informações, a PF não conseguiu cumprir, na época, mandados de prisão preventiva contra os suspeitos. A suspeita é que o delegado teria vazado as informações aos alvos em troca de financiamento para a campanha eleitoral. Em 2018 Eguchi foi candidato à deputado federal.

As buscas e apreensões de hoje ocorreram em Belém, Marabá, Parauapebas e Goianésia do Pará.

A reportagem de A Província do Pará entrou em contato com Everaldo Eguchi, por meio de sua assessoria, que marcou uma coletiva para 16h de hoje, mas a coletiva foi desmarcada para ocasião ainda não informada. Deste modo, o jornal aguarda pronunciamento do delegado, que foi para o segundo turno com Edmilson Rodrigues nas eleições para a Prefeitura Municipal de Belém e é possível candidato ao governo do Estado com apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro.

Fotos: Ascom da PF do Pará

Agentes federais cumprem operação na casa de Everaldo Eguchi

Material apreendido pela PF