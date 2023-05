PF cumpre mandado por venda de pornografia infantojuvenil

A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem, quinta-feira, 04, a Operação SÓ VIP, para combater os crimes decompartilhamento e venda de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do suspeito do crime.

O mandado foi da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, com alvo em Belém.

A investigação foi iniciada em junho de 2022, a partir de denúncia registrada no Disque 100, encaminhada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Segundo a ocorrência registrada na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, um número de telefone celular com DDD 91 era utilizado para anunciar em redes sociais e em grupos de Whatsapp a venda de pornografia infantojuvenil.



Após o recebimento das informações pela Polícia Federal do Pará, por meio de técnicas especiais de polícia judiciária, foi identificado um suspeito do crime.



O nome da operação, SÓ VIP, é uma alusão à denominação empregada pelo alvo ao grupo de mensagem, por onde era realizada a comercialização dos arquivos de mídia com conteúdo relacionado à pornografia infantojuvenil.



Imagens: Ascom SRPF