PF cumpre mandados contra lideranças de movimento que impediu operação no Pará

A Polícia Federal cumpriu, ontem, quarta-feira, 24, um mandado de prisão e dois mandados de busca e apreensão contra pessoas que impediram a segunda fase da operação de desintrusão da Trincheira Bacajá, iniciada dia 8 deste mês. Os mandados fazem parte da operação Além da Trincheira, na Vila Sudoeste, a cerca de 280 quilômetros da cidade de São Felix do Xingu, no limite sul da Terra Indígena Trincheira Bacajá.



Após retirar invasores da terra indígena, no fim de julho, a PF passou a acompanhar a Adepará na buscar o gado que ficou na área, para fazer sua seleção, embarque e destinação, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 709/2020. Porém, um grupo de manifestantes impediu o trabalho de manejo do gado feito pela Adepará, para retirada dos bovídeos encontrados na Terra Indígena.



Dessa forma, a Justiça Federal de Redenção expediu os mandados contra os líderes do movimento, cumpridos ontem, além de autorizar a quebra do sigilo de dados e telemáticos dos investigados. A ação visa reunir maiores elementos de prova contra líderes do movimento que impediu o a 2ª fase da Operação de desintrusão da Trincheira Bacajá, além de identificar outras pessoas que participaram dos protestos, para fins de responsabilização.

A Polícia Federal apura a prática de crimes de desobediência, incitação ao crime, invasão de terra da União e exploração econômica de terras públicas, cujas penas somadas podem variam de dois anos e oito meses a oito anos de prisão.



Imagens: Ascom/ SRPF-PA