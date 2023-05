PF cumpre mandados de busca, apreende aeronaves e inutiliza balsas que serviam a garimpo em Terra Indígena

A Polícia Federal apreendeu três aeronaves e prendeu duas pessoas durante a operação Baú, que ocorre neste momento na Terra Indígena do Baú, no sul do Pará, nesta terça-feira, 30. A ação é feita em conjunto com o Ibama, Ministério Público Federal, Funai, Anac e ICMBio, com objetivo de reprimir a extração ilegal de ouro. O alvo é desmobilizar garimpos ilegais e inutilizar balsas no rio Curuá, área do município de Altamira, no oeste paraense.

Em um dos mandados de busca e apreensão foi preso um cacique Kayapó, por posse ilegal de uma espingarda de calibre 12 e de uma pistola. No local também foi apreendido um cano de espingarda acoplado a uma mira telescópica. Em uma fazenda, local de outro mandado, o gerente do local também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, um rifle de calibre 22.

Duas aeronaves foram apreendidas no Aeroporto de Novo Progresso/PA; a outra foi na cidade de Poconé/MT.

Mais de 50 servidores públicos participam da operação Baú, para cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão domiciliar – três deles contra indígenas. Além disso, é feita a apreensão de veículos e maquinários usados no crime.

A investigação apura crimes de usurpação de patrimônio da União, extração de recursos minerais sem autorização legal e associação criminosa, que são objetos de inquérito policial na Delegacia de Polícia Federal em Altamira/PA. Já foram ouvidos 56 garimpeiros atuantes na TI Baú, o que permitiu informações para se deflagrar a atual operação.

Além de problemas ambientais e econômicos, a existência de garimpo ilegal na TI Baú gera conflitos não só entre Kayapós e garimpeiros, mas também entre os próprios indígenas, pois alguns deles foram cooptados a trabalhar em prol do garimpo, inclusive com função de liderança.

Em agosto de 2022, um grupo de cerca de 40 garimpeiros foi rendido e mantido sob vigilância pelos indígenas da TI Baú, enquanto realizavam a extração ilegal de ouro no Garimpo Pista Nova. O clima de tensão gera, inclusive, risco de morte.

As investigações apontam que alguns indígenas são líderes nos garimpos ilegais, recebendo valores mensais para permitirem a atividade ilícita no interior da área protegida, embora a grande maioria dos Kayapós seja contrário às atividades ilegais nas terras indígenas.

Imagens: Ascom/SRPF