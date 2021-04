PF cumpre mandados de busca e apreensão em Mãe do Rio por fraudes no auxílio emergencial

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação “Quinta Parcela”, dando continuidade no combate às fraudes do auxílio emergencial da pandemia de covid-19. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município de Mãe do Rio, nordeste paraense. Não houve prisões.

A hipótese criminal investigada na operação cinge-se aos crimes de furto qualificado mediante fraude, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, praticados por indivíduos que teriam se beneficiado de valores fraudados do auxílio emergencial de, pelo menos, 26 vítimas.

Caso o resultado do cumprimento dos mandados corrobore a hipótese criminal, os envolvidos serão indiciados, estando sujeitos a penas que, somadas, podem chegar a mais de 20 anos de prisão.

Em todo o país, estão sendo cumpridos 37 mandados de busca e apreensão, cinco mandados de prisão temporária e três mandados de sequestro de bens. No total, foram bloqueados aproximadamente R$ 140 mil por determinação judicial.

As ações estão foram efetivadas nos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e São Paulo, com a participação de aproximadamente 140 Policiais Federais.

Somadas às ações de hoje, foram realizadas 70 operações policiais visando o combate às fraudes, com a realização de mais de duas centenas de mandados de busca e mais de 30 indivíduos presos.

Fonte: O Liberal

Foto: Ascom/ PF

Redação Integrada (com informações da PF)