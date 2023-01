PF de Roraima prende homem que ameaçou matar Lula nas redes sociais

A Polícia Federal de Roraima prendeu um homem suspeito de incentivar um atentado contra a vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ). Ele foi preso na noite de sexta (20) em Boa Vista , capital do estado.

Nas redes sociais, o suspeito comentou a visita que o mandatário irá fazer ao estado neste sábado e afirmou que “seria a hora de colocar a bala na cabeça dele” , se referindo a Lula.

De acordo com uma nota divulgada pela PF-RR, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e estpa à disposição da Justiça.

Lula vai desembarcar neste sábado (21), às 9h30, em Boa Vista, para acompanhar os trabalhos dos ministérios dos Povos Indígenas e da Saúde na Terra Indígena Yanomami após o Ministério da Saúde declarar emergência de saúde pública na noite de sexta (20).

Técnicos da pasta resgataram, desde segunda-feira (16), pelo menos oito crianças Yanomami em estado grave de desnutrição.

Além disso, Lula decretou a criação Comitê de Coordenação Nacional, com a intenção de discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população. Segundo o presidente, o plano de ação deve ser apresentado no prazo de quarenta e cinco dias, já o comitê, trabalhará por cerca de 90 dias, no entanto, o prazo que pode ser prorrogado.

O presidente se manifestou através das redes sociais sobre o caso.

“Recebemos informações sobre a absurda situação de desnutrição de crianças Yanomami em Roraima. […] Viajarei ao estado para oferecer o suporte do governo federal e, junto com nossos ministros, atuaremos pela garantia da vida de crianças Yanomami”, escreveu Lula, na sexta-feira (20).

A região localizada em Roraima e no Amazonas tem cerca de 30,4 mil habitantes e é alvo da forte presença do garimpo ilegal. A população sofre com a poluição de rios e contaminação de peixes por mercúrio e danos ambientais, além da falta de segurança.

Em 2021, 56,5% das crianças acompanhadas pelo governo no território Yanomami apresentaram quadro de desnutrição aguda – quando o peso é considerado baixo ou baixíssimo para a idade, apontam dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Fonte: IG/Foto: Reprodução: globonews