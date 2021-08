PF deflagra Operação Academus contra revalidação ilegal de diplomas de mestrado e doutorado

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25), a Operação Academus com o objetivo de desarticular uma associação criminosa que atuava na compra e venda de revalidação de diplomas. Nessa Operação foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. A investigação envolve um grupo criminoso suspeito de oferecer revalidação de diplomas de cursos de mestrado e doutorado realizados no exterior (principalmente cursos realizados no Paraguai).

Eles afirmavam que os diplomas seriam revalidados por instituições credenciadas pelo MEC em outros Estados através de convênios, como, por exemplo, com o Estado de São Paulo.

A investigação apontou que os suspeitos atuaram em outros Estados da federação como Alagoas, Mato Grosso, Pará, Piauí, Maranhão, sempre usando o mesmo modus operandi.

Caso confirmada a hipótese criminal, os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa (Art. 288 do Código Penal), falsificação de documento público (Art. 297 do Código Penal), estelionato (Art. 171 do Código Penal), entre outros. As investigações seguem em andamento.

(Comunicação Social da Polícia Federal em Marabá)