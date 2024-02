PF deflagra operação de combate ao abuso sexual infantojuvenil

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 15, a operação Mega Hard, na cidade de Abaetetuba, no baixo Tocantins paraense, nordeste do Estado, para combater os crimes de armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil. No cumprimento do mandado, expedido pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, os policiais encontraram vestígios dos crimes cometidos no computador e aparelhos de telefone celular do suspeito, que não foi preso.

Os itens foram apreendidos e serão submetidos a perícia técnica para extração do seu conteúdo. As pastas que ele compartilhava as imagens ilegais foram excluídas pela plataforma.

Durante as investigações, a PF identificou o endereço de conexão do suspeito, que utilizava a internet para compartilhar arquivos através de uma plataforma digital. Outros detalhes do crime serão revelados durante o inquérito.

O investigado responderá pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser identificados no decorrer das investigações.

Imagens: Ascom/SRPF