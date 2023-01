PF deflagra operação para prender mais 8 manifestantes

Por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal (PF) abriu na manhã desta sexta-feira (20) a primeira etapa da Operação Lesa Pátria. O objetivo é prender preventivamente oito investigados ligados aos atos ocorridos no dia 8 de janeiro, quando houve invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, no Distrito Federal.

A ofensiva da PF ainda vasculha 16 endereços em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

A Operação Lesa Pátria mira em supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação