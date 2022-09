PF desmonta garimpo que ameaçava torres de energia elétrica em Curionópolis

Agentes da Polícia Federal desmobilizaram, nesta sexta-feira, 02, um garimpo ilegal montado próximo à linha de transmissão Xingu-Rio, que leva energia ao Sudeste do país. A ação ocorreu durante a operação Saturnus, que levou cerca de 60 agentes da PF, Polícia Rodoviária Federal, Ibama e ICMBio à zona rural de Curionópolis, no sudeste do Pará.



Dentro da fazenda passa a linha de transmissão de energia elétrica Xingu-rio e a atividade ilegal pode comprometer a integridade das torres. Um inquérito foi aberto a partir de informação da empresa Xingu-Rio, que durante a fiscalização das 4.448 torres percebeu que a extração de ouro se aproximava da linha de transmissão.



A PF inutilizou três pás carregadeiras – incluindo a que estava mais próxima da linha de transmissão, com o cuidado para não haver risco. Isso foi em cumprimento ao mandado de busca e apreensão em uma propriedade particular estimada em 300 hectares de área de extração. Outros equipamentos foram escondidos pelos garimpeiros e o trabalho estava interrompido, por terem ficado sabendo da presença policial na região, pela operação Águas Turvas.



Segundo a PF, há dois dias, foram fechados 11 garimpos na região do Cristalino, em Canaã dos Carajás, com inutilização de oito pás carregadeiras. A ação foi importante para realizar a perícia na área e para o Ibama fazer a autuação ambiental.

O dono da área flagrada hoje, um grande empresário pecuarista, não tem permissão de lavra garimpeira, emitida pela Agência Nacional de Mineração. Ele pode responder por usurpação de bens da união e crime ambiental. A área fica a 10 quilômetros de Serra Pelada, garimpo mais emblemático da história recente do Brasil.



A linha de transmissão Xingu-Rio é a maior do mundo, beneficiando cerca de 20 milhões de pessoas. Leva energia gerada em Belo Monte, desde Anapu, no Pará, até Paracambi, no Rio de Janeiro, sendo responsável por cerca de 40% desse Estado.

O nome da operação, Saturnus, vem do deus romano protetor da terra, que garante a fertilização. As investigações continuam em andamento.



Imagens: Ascom/SRPF-PA