PF destrói drogas apreendidas em operações policiais na cidade de Altamira

A Polícia Federal incinerou 55 quilos de entorpecentes em Altamira, na manhã de segunda-feira, 17. A droga é fruto de flagrantes realizados pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal no interior do Pará.

Entre o material destruído, estavam mais de 11 quilos de maconha do tipo skunk, uma versão mais limpa e vendida por maior valor pelos traficantes. Ela foi apreendida em março, quando uma mulher vinda de Manaus foi presa em flagrante enquanto transportava a droga em uma mochila.

A destruição resulta em um prejuízo para o crime organizado, além de dar uma resposta para a sociedade de Altamira e região que sofre com o tráfico de drogas que vem de outros Estados.

Imagens: Ascom/SRPF