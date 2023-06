PF e Polícia Civil combatem ameaças de atentado terrorista contra o IFPA em Belém

A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Civil no Pará, deflagrou, na manhã desta terça-feira, 06, a Operação Nigan, visando o combate a ameaças de ataque ao Instituto Federal do Pará – IFPA que ocorreram através de publicações na rede social Twitter. Durante as investigações, utilizando-se de técnicas especiais de polícia judiciária, o órgão logrou êxito em identificar o responsável pelas publicações na rede social.

Assim, a ação desencadeada hoje, teve o objetivo de colher maiores elementos informativos e resultou na apreensão de um aparelho celular e um notebook que continham informações relevantes para subsidiar as investigações.

O Mandado de Busca e Apreensão foi exarado pela Vara da Infância e Juventude – Comarca de Ananindeua/PA.

O adolescente suspeito responderá por ato infracional análogo ao crime de ameaça e incitação ao crime, de acordo com as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O nome da operação, Nigan, é uma alusão à denominação empregada pelo alvo em seu perfil na rede social Twitter, o qual foi utilizado para publicar as ameaças ao IFPA.

Imagem: Ascom/SRPF