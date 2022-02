PF faz operação contra fraudes em licitações e contratos no município de Altamira￼

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (23), cinco mandados de busca e apreensão por fraudes em licitações e contratos envolvendo recursos públicos e outros crimes relacionados na última gestão do município de Altamira, no sudoeste do Pará.

A “Operação Voo Livre” investiga três pessoas físicas e duas jurídicas. O pedido foi expedido pela 4ª Vara Feral Criminal da SJPA.

Segundo informações, a ação iniciou no mês de 2020, quando a Delegacia de Polícia Federal recebeu uma denúncia de que licitações realizadas para a compra de passagens aéreas estariam sendo direcionadas para apenas duas empresas, com participação de servidores públicos nas fraudes.

Se confirmada, os crimes são considerados de licitação, corrupção ativa e passiva, como consta no Código Penal.

A operação continua em andamento.

Fonte: Portal Debate, com Ascom PF e Roma News