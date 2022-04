PF faz operação em Santarém e Novo Progresso para combater extração ilegal do minério

Policiais Federais cumprem mandados de busca e apreensão nas cidades de Santarém e Novo Progresso, no Oeste do Pará, expedidos pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Santarém/PA. Os alvos ESTÃO envolvidos na extração ilegal do minério de cassiterita.

A investigação policial aponta que aproximadamente 27 toneladas de cassiterita foram extraídas de local não autorizado, visto que a documentação apresentada pelos transportadores apresentavam informações falsas quanto à origem do minério, o qual estava sendo transportado para cidade de Manaus/AM, para fins de exportação. Estima-se o valor de 3 milhões de reais para a carga de cassiterita que seria exportada.

De acordo com nota distribuída à imprensa, emitida pela comunicação da Policia Federal no Pará, os crimes investigados no Inquérito Policial correspondente são os de usurpação de bens da União, inserto no artigo 2º, caput, da Lei 8.176/1991 – Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica, o de transporte e comercialização ilegal de bens da União, inserto no artigo 2º, § 1º da mesma lei, cujas penas variam de 1 a 5 anos de detenção e o crime falsidade ideológica, inserto no artigo 299 da Lei 2.848/1940 – Código Penal, cuja pena varia de 1 a 5 anos de prisão.

Minério clandestino

Mostra que em 18 de fevereiro agentes do fisco estadual apreenderam, em Santarém, 22 toneladas de cassiterita, minério do estanho, que eram transportadas de caminhão. Valor da carga: 3 milhões de reais. Esse veículo foi novamente apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em conjunto com a Polícia Federal, no dia 21 do mesmo mês.

Dois dias depois, a apreensão, de 23.4 toneladas (R$ 3 milhões), foi em Conceição do Araguaia.

No dia 1º de março, em Dom Eliseu (no posto do Itinga), foram 50 toneladas de resíduo de cassiterita, no valor de R$ 527 mil.

Fonte: O Estado Net com informações da PF

Levantamento do Portal OESTADONET